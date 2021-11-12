苗栗警分局幹員日前逮捕徐姓慣竊。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

徐姓慣竊闖入大學校園行竊畫面。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

出身苗栗縣三義的徐姓慣竊，多年來專在北部地區以各大專院校為行竊目標，竊取師生放在教室、辦公室的筆電等物品，變賣得款花用，徐嫌因多次被捕送辦，身背5條通緝，並被判刑有期徒刑4年，須入獄服刑，徐另涉嫌從今年5月起，連續闖入苗栗市某國立大學行竊，轄區苗栗警分局經多日布線追緝，在頭份市逮捕徐嫌依法解送歸案。

69年次的徐姓慣竊，早年離開三義家鄉北赴桃園討生活，一直靠著行竊維生，桃園、大台北地區多所公私立大學都曾遭他下手行竊，徐某利用大學沒有門禁，直接進入學校，遇到教室或是辦公室未上鎖時，就直接開門進入翻箱倒櫃，如果大門上鎖，徐就由窗戶翻入，專挑師生留在室內的筆電等3C產品為目標，得手再變現花用。

徐某在北部地區一再作案得手，也多次被當地警方逮捕送辦，因而身背多達5條通緝，其中1項還是遭法院判刑有期徒刑4年定讞，必須入獄服刑。北部多個警察機關四處緝捕徐某，徐為躲避風頭，才躲回家鄉避風頭。

徐某與女友在頭份市郊區租屋藏匿，為了賺生活費，他另涉嫌從今年5月起，潛往苗栗市某國立大學行竊多次得手，轄區苗栗警分局獲報，費了相當功夫查清徐某行蹤以及落腳處，日前循線在頭份市流東地區將他逮捕到案，詢後依法送辦，由檢方直接指示入所執行刑期。