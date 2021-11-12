人民幣兌美元在岸價（CNY）12日16：30收升146點，升破6.4。

人民幣兌美元在岸價收報6.3902，較上日下午4時30分收報6.4048，升146點或0.23％；較晚上11時30分最後成交價6.39，走弱2點。

離岸價（CNH）更升破6.39，高見6.3852，截至下午4時33分，離岸價報6.3861，在岸價報6.3911。

官方12日開出的中間價報6.4065，較上日中間價報6.4145，升80點或0.12％。

交易員指出，市場繼續消化美國超預期的通膨數據，提前升息押注推動美元至16個月新高，不過大陸國內由於結匯需求不減，人民幣相較其他貨幣仍顯得十分強勢。

另有交易員認為，有大行在合適位置提供不少美元流動性，部分對沖洶湧的結匯需求，估計在貿易狀況出現邊際惡化之前，人民幣的偏強走勢料會延續；短期美元偏強的影響相對較小，由此估計人民幣?率CFETS指數也大概保持強勢。