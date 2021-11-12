影音串流服務「Disney＋」12日正式於台灣上線，為觀眾提供包含迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理及Star等6大標誌性品牌旗下無與倫比的娛樂影音內容。今（12日）晚8點隆重推出「A Night of Disney＋ 夢想之夜」音樂盛典，邀請華語天后張惠妹、嘻哈男神瘦子（E.SO），及希望兒童合唱團的天籟之聲，呈獻精采絕倫的表演。

Disney＋登台適逢該服務正式推出2周年，訂戶將能夠搶先觀看旗下6大品牌國家地理、衛視中文台、衛視電影台、FOX MOVIES、FOX及Disney Channel釋出的最新內容，首映作品包含漫威電影宇宙特別節目、向Disney＋ 旗下品牌致敬的《辛普森家庭》特製新短片，以及慶祝《星際大戰》傳奇賞金獵人波巴費特起源和傳奇的特別企劃。

自今天起，台灣觀眾將可以透過Disney＋ 收看漫威影業的《尚氣與十環傳奇》與《黑寡婦》，迪士尼冒險電影《叢林奇航》、全新原創電影《小鬼當家之耶誕大作戰》（Home Sweet Home Alone）、原創短片《雪寶說故事》與《冰雪奇緣：驚喜連連》（Frozen Fever）、奧斯卡獲獎短片《美味盛宴》（Feast）和《紙上談情》（Paperman）、奧斯卡提名的米奇老鼠短片《米奇拯救米妮大作戰》（ Get A Horse！）、皮克斯動畫短片《艾伯托的新生活》（Ciao Alberto）及國家地理的《傑夫高布倫妙看世界》。喜愛大眾娛樂的觀眾亦可觀賞人氣電影《脫稿玩家》、Star原創影集《毒疫》，以及深受歡迎的韓國綜藝節目《Running Man 向前衝》的首播。此外，漫威影迷們也可以期待即將於11月24日在Disney＋ 獨家上線的《鷹眼》。

Disney＋訂閱費用為每月新台幣270元，年費則為新台幣2790元，即日起，消費者可以直接透過DisneyPlus.com或 Android 和 iOS 裝置上的 Disney＋ 應用程式訂閱此影音串流服務。Disney＋ 提供高品質和無廣告的觀影體驗，最多支援 4 個裝置同時觀賞，可於多達 10個裝置下載影音內容，擁有個人化推薦並能創建最多7個不同的使用者，並可以由家長建立兒童使用者檔案，提供一個簡易操作、兒童友善的介面，確保觀看年齡合適的影音內容。用戶還可以利用 GroupWatch 功能，與家人和朋友們同步觀賞 Disney＋ 上的任何影片。