水處理環保設備及技術服務商基士德-KY(6641)前三季營收13.76億元，稅後純益1.37億元，淨利歸屬於母公司為1.4億元，每股純益為4.17元。基士德10月營收僅新台幣1.41億元，年減27%，主要是因為原料短缺影響，導致10月出貨不如預期，法人指出，基士德轉投資台灣裕山環境工程，第4季有機會開始貢獻營運，今年全年度營收預估可望超越2020年。

基士德表示，第三季取得土地等補貼收入較前期增加近1700萬元；因對客戶催收帳款提起訴訟導致預期信用損失較前期增加約600萬元，目前已與客戶達成和解預估第四季可望回沖。

基士德轉投資台灣裕山環境工程公司因受疫情影響政府標案多延期、以及中油高廠土壤整治案移轉至高雄市政府，已得標案件停工至九月，導致該公司今年第三季產生虧損，基士德第三季認列超過720萬投資損失，然裕山今年9月份已取得高雄市政府「高雄煉油廠第三區土壤及地下水污染整治工作」標案金額9.8億元合約、原與「台灣中油(股)公司-高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」合約金額約3.4億元，亦於9月完成合約轉讓給高雄市政府，並於9月中復工，基士德所認列投資損失可望於第四季縮小甚至轉正。

基士德將全力支持裕山公司持續擴大相關業務，以提升裕山公司營運績效，同時挹注基士德業績及獲利，預計收入在今年第四季至明年上半年可陸續實現，基士德對業績成長依舊維持審慎樂觀。