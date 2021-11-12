專事生產製程自動化感測器及流量計的桓達科技，拜美國及德國市場訂單大增所賜，加上美國頁岩油客戶提前下單備庫存，不單訂單能見度看到明年首季，第三季合併營收3.43億元、EPS2.05元；前三季合併營收9.10億元、EPS攀升至4.85元，雙雙改寫同期新高。

桓達前三季液位計（level sensor）需求強勁，ODM新產品貢獻營收，轉投資德國Mutec在粉塵濃度偵測，提供含水分監測、訊號轉換上擁有高階技術及全方位解決方案，需求及營收都顯現增長，桓達針對電動車生產線快速生產，開發高電壓偵測產品，切入電動車市場，開始貢獻營收。

桓達第三季合併營收達3.43億元、本業獲利1.05億元、稅前淨利1.20億元、本期淨利0.90元、EPS也由去年同期1.80元增加至2.05元。前三季合併營收9.10億元、本業獲利2.65億元、稅前淨利2.86億元、本期淨利2.14億元、EPS從去年同期3.82元攀升至4.85元，雙雙改寫同期新高。