大陸海航集團破產而重整，上月底宣布集團將分拆航空、機場、金融與商業4大板塊，各自獨立運營。陷入債務風暴的恒大集團傳出可能比照海航模式處理，美媒報導，北京嘗試為恒大危機「拆彈」，以逐步拆解方式處理，將損失和傷害降至最低，其中盛京銀行20%股權已出售給國企，數百個停滯的建案，則由其他房產開發商接手。

華爾街日報引述消息來源指出，恒大債務高達3千億美元（約台幣8.3兆元），其中有近200億美元的未償債券。官方打算以第二大民企海航集團破產重組方式處理，逐步對恒大拆彈，以避免突然崩塌的風險，恒大旗下資產出售給其他大陸企業，分拆過程可能長達數年，當中許多細節仍有待確定，即使未來恒大存活下來，規模也無法與昔日相比。

知情人士表示，在北京下令要求之下，約200個城市涉及恒大數百個建案，目前已成立特別工作小組，處理建案轉手事宜。地方政府將召集會計人員審查恒大於當地的資產狀況，並與其他房企商議如何完成這些爛尾建案。另外，成立執法小組，監測了解民眾的不滿情緒。

過去幾個月，恒大拆彈行動已經展開。報導提到，今年 9 月，恒大擁有盛京銀行20%股權已出售給國企瀋陽盛京金控投資集團，售價為99.93億元人民幣（約台幣430億元），恒大10月也賣出2架私人飛機，籌措逾5000萬美元（約台幣14億元），本月則轉讓一家線上媒體的部分股權，估計籌措1.45億美元（約台幣40.6億元）。

此外，為鼓勵央企、國企承接恒大、佳兆業等房企的債務問題，傳大陸人行內部正考慮為資金緊張的房企，開闢一條脫手資產項目的途徑，包括允許買家（國企）可以不會因為收購房企債務後，反而影響自身的負債率，藉此讓買家願意配合協助接管房企資產。

消息人士表示，人行可能會選擇在根據槓桿率衡量收購方借款能力時，暫不考慮收購方接手相關資產時所需承擔的債務額。換句話說，為部分房產開發商「提供一線生機，不再只是死路一條。」