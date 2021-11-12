針對台灣與新加坡學生設立的芝加哥大學布斯商學院MBA學程「潘氏及張氏家族聯合獎學金計畫」，第一屆獎學金由來自台灣、現年28歲的林季璇獨得。

此項獎學金計畫由創業家潘杰賢所創設，每年選出一名錄取布思商學院MBA學程的台灣或新加坡學生頒發高額獎學金，希望能夠鼓勵更多台灣與新加坡的一流學生，有機會不受經濟因素限制而就讀世界最頂尖的商管碩士課程。

芝加哥大學布斯商學院1898年在芝加哥大學成立，是美國第二古老商學院，也是美國首家提供MBA（工商管理碩士）學程的商學院，過去有 9位教授成為諾貝爾獎得主，其中3位現正於學院任教。

潘杰賢是布斯商學院校友，在新加坡、台灣連續創辦了交友、直播等成功事業，目前正以「投創」（以投資進行創業）角色，透過個人成立的家族辦公室，積極投資台灣與新加坡新創公司和創業家，並親身擔任新創公司的創業教練，希望培育更多年輕的企業家，為社會帶來影響力。

今年獲獎的林季璇從小出生、就學於台灣，台大財金所畢業後，過去數年任於職摩根史坦利。因為想接觸更大的全球金融市場，因此計畫就讀MBA。申請的時候第一志願就是芝加哥大學，因為芝加哥大學以諾貝爾獎陣容聞名世界，想去朝聖許多經濟學的大師。

林季璇分享，「布斯商學院不但在金融圈有豐富的校友資源，而且是所有MBA中，最能兼顧學術性與實務案例的學程。同時，也給學生較大的自由，沒有必修課，也沒有人逼著應徵實習、求職，學生可以很學術，也可以盡情享受社交活動，更因為修課彈性大，讓我有機會同時申請電腦科學碩士雙學位！」

每屆申請芝加哥大學Booth MBA Program的機會總共有三次，第一批為9月份，第二批為隔年1月份，最後一批為4月份。第二批的截止日即將在2022年1月6日到來，有興趣挑戰全球一流MBA的學生可前往申請！