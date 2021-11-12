新竹縣「AI智慧園區」公共工程於今年3月完工，預計有4大廠商進駐，其中雲端伺服供應商緯創資通股份有限公司，12日取得建照，年底前即可動工，有望於2024年下半年完工、營運。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣為高科技產業重鎮，面對人工智慧的趨勢發展，他上任以後，就全力推動「AI智慧園區」，期望能吸引更多人才，加速產業創新，其中緯創資通為AI智慧園區簽約4家廠商之一，新竹縣政府跨局處展現行政效率，協助4家廠商完成必要的法規、程序。

緯創資通於2日申請建照，也是AI智慧園區第1間申請建照的廠商，縣府並於12日核准，最快年底即可動工設廠。新竹縣產業發展處指出，緯創資通進駐AI智慧園區的營運內容包括AI、5G、伺服器研發基地、智慧醫療生產與體驗中心、數位能力中心、全球運營人才育成總部等項

楊文科也表示，AI智慧產業為台灣未來確保國際競爭力的重要科技領域，他出身竹科，也提早部署，將AI智慧園區納入產業發展的5支箭之一，也發展迅速，未來4家廠商開始營運後，預計可帶來4000個就業機會。