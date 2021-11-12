副總統賴清德今錄影方式為「第七屆日台交流高峰會」致詞指出，臺日兩國共享自由、民主、人權、法治的普世價值，一路上共同渡過許多難關，他相信臺日互相關懷、互信互助的良善循環，將會成為國際社會的優良典範，並盼一起深化民主、繁榮經濟，並且捍衛印太區域的和平穩定。

賴清德說，日台交流高峰會自首屆於2015年舉辦以來，一屆比一屆盛大，一屆比一屆熱情，今年已經邁入第七屆，他要藉此機會感謝日台交流高峰會多次通過決議，支持臺灣參與國際組織。對於去年第六屆峰會通過「加賀宣言」，力挺臺灣加入WHO、CPTPP及制定「日台交流基本法」，我也要向相挺愛臺灣的各位好朋友表達最高的敬意。

他說，臺日兩國共享自由、民主、人權、法治的普世價值，互為重要夥伴與珍貴友人，一路上不僅心手相連、同舟共濟，而且共同渡過許多難關，加深了彼此的感情。

他說，特別是今年日本政府六度捐贈臺灣，共420萬劑AZ疫苗，感動全臺人心；為回報日本友人的溫暖與善心，臺灣政府也回贈日本1萬臺血氧儀及1008台製氧機。我相信，臺日兩國之間相互關懷，互信互助的良善循環，將會成為國際社會的優良典範。

他指出，目前全日本47個都道府縣議會已經有超過半數通過決議支持臺灣參與世界衛生組織，最近臺灣政府也正式遞件申請加入CPTPP，我非常期盼大家能夠再度發揮影響力，給予臺灣最大的支持。另外，台積電已經宣布將在九州投資設廠，相信這將更進一步深化臺日之間的合作，並促進雙方的經濟安保戰略利益。

他說，在座各位都是具有民意基礎的意見領袖，代表的都是最真實的民間聲音，我期待透過各位臺日友好先驅者的持續努力，讓臺日交流更密切，為臺日友誼奠定更穩固的根基，一起深化民主，繁榮經濟，並且捍衛印太區域的和平穩定。

他強調，非常想念日本的人文風情與各位好朋友，深信彼此能夠很快地戰勝疫情，早日恢復交流互訪，也期盼能夠儘速與各位在日本或在臺灣面對面敘舊暢談。