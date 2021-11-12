棉花、加工絲價格上漲，加上轉單效應，宏益(1452)、聯發紡(1459)、南紡(1440)、力麗(1444)等廠第三季財報營業毛利率上升，獲利成長；業者預期，年底前訂單無虞，價格仍維持在高檔，第四季營運審慎樂觀。

南紡前三季稅後淨利25.81億元，年增906.87％；宏益稅後淨利2.91億元，年成長775.52％。

力麗前三季稅後淨利1.94億元，已轉虧為盈；聯發紡前三季稅後淨利5.84億元，與去年同期的虧損2.95億元，已虧轉盈。

棉花價格年初每磅約80美分，第四季已漲到每磅1美元以上，創10多年以來新高，累計2021年以來棉花價格漲幅超過五成。南紡手中的棉花庫存均維持六～七個月，庫存利差讓南紡前三季獲利大增。

南紡指出，目前棉價仍在高檔，加上原物料價格欲小不易，下游客戶回補庫存需求，供給減少下，目前市場是「價量同步轉強」。第四季營運可望逐月走高。

受惠聚酯加工絲價格上漲，且2020年受疫情影響基期較低；加上先前越南疫情導致當地工廠停工，國內紡纖廠第三季都有越南的轉單；宏益指出，前三季獲利因此大增。

由於中國大陸限電措施，已影響市場供給，加工絲在供給短缺，且第四季將逐步進入產業旺季，報價有望維持高檔。歐美服飾消費市場景氣回溫，終端成衣廠、布料廠需求拉升，推升加工絲產品需求跟旺，宏益預期，第四季營運仍審慎樂觀。

聯發紡近幾年來積極開發利潤較佳差異化產品及功能性特殊紗，持續調整產品組合，已讓今年營運有顯著的成長，前三季的營業毛利率5.16％，比去年同期的毛損率8.88％，已由負轉正。

力麗認為，聚酯加工絲產品價格近期雖有調整，但仍維持在高檔，因此，預期第四季營運應仍可維持成長的格局。