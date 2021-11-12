中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議昨天在北京閉幕並發布會議公報，陸委會批評，公報內容延續中共百年史觀論述、宣揚制度優勢成就，卻未反思過去執政錯誤；刻意宣傳突出其領導人權威，實為明年「二十大」延任鋪排正當性。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（12日）發布「答記者問」，指責民進黨當局「說三道四、歪曲誣蔑」。

中共十九屆六中全會11月8至11日在北京舉行。陸委會表示，中共決策強勢且高度集中，權力轉移機制愈加封閉且不可測；在全球局勢複雜變化當下，勢將對內部社會及台海區域情勢穩定造成挑戰；對於中共慣常藉內部重要會議，重申其「反獨促統」舊調、及不被台灣人民認同的政治主張，陸委會再次聲明，台灣反對且無懼北京當局恫嚇，堅定捍衛國家主權與民主自由，絕不會接受其設定的政治框架及未來發展路徑。

朱鳳蓮今天（12日）發布「答記者問」回應，中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議審議通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，彰顯了中國共產黨和中國人民堅持中國道路、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的高度歷史自覺和歷史自信。對於在建黨百年歷史條件下實現第二個百年奮鬥目標，實現中華民族大復興具有重大現實意義和深遠歷史意義。民進黨當局跳出來說三道四，歪曲誣蔑，再次暴露了他們搞對抗、謀「台獨」，與兩岸同胞共同利益和中華民族整體利益為敵的邪惡政治本性。

朱鳳蓮表示，一百年來，中國共產黨始終踐行初心使命，團結帶領全國各族人民持續奮鬥，洗刷了民族屈辱，完成了民族獨立、人民解放的歷史任務，改變了舊中國一窮二白的面貌，經濟總量躍居世界第二，全面建成小康社會，帶領中華民族從站起來、富起來走向強起來，實現了從趕上時代到引領時代的偉大跨越。這些成就舉世矚目，海內外中華兒女無不為之自豪。

朱鳳蓮表示，台灣是中國的一部分。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福社繫於民族復興。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是威脅台海和平穩定、導致兩岸關係緊張動蕩的根源，是嚴重損害台灣同胞利益福祉的禍端。

朱鳳蓮表示，中國共產黨百年奮鬥的偉大成就和歷史經驗，是祖國大陸持續走向繁榮富強、人民幸福的根本保證，是遏制「台獨」分裂、維護台海和平穩定的強大力量，是推進祖國統一、造福台灣同胞的堅實基礎。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。在全面建設社會主義現代化國家新徵程上，在實現中華民族大復興的歷史偉業中，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。