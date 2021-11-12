大陸晶圓代工龍頭中芯國際周四(11日)發布2021年第三季度財報，合併營收來到14.2億美元，季增5.3%、年增30.7%，預期下第四季度營收將季增11至13%，毛利率介於33至35%，全年營入預估年增39%，毛利率維持在30%。對此，大陸的國金證券分析師給出報告，認為中芯明年成長率將超越台積電、聯電，但若想要追上甚至超越，剛退出董事會的聯合首席執行長梁孟松就曾說過，半導體行業不存在彎道超車。

中芯第三季度財報，營收與毛利率創新高，也打敗先前財報數據與市場預期，淨利潤20.7億元人民幣、年增22.6%，前三季度淨利潤73.1億元人民幣、年增137.5%，大幅超越預期，該公司也看好前景，中芯表示，産能不能滿足客戶需求的情況預計將持續至明年全年。

中芯表示，隨著在北京、上海與深圳的擴產計畫，有望未來幾年產能增加2倍、達月產能2.4萬片，因應大陸市場快速成長的需求。

雖然中芯發布第三季度財報，但市場更關注中芯高層人事大地震，不僅才回鍋1年的蔣尚義遞交辭呈，梁孟松、楊光磊等台積電舊將全部撤出董事會，掩蓋過這份亮眼財報。

由於受到美方制裁，導致無法取得含有美國技術的半導體生產設備，尤其是荷商蘭艾司摩爾（ASML）提供的EUV曝光機，中芯國際聯合首席執行長趙海軍也坦言，今年2月採購的12億美元DUV曝光機，受到核准證審批時間、供應商交貨及疫情等因素衝擊，設備到廠時間有所延後。

受到海外設備來源遭斷，影響中芯先進製程(中芯定義為14奈米以下製程)面臨生產困境，從上季度財報營收貢獻由14/28奈米改為FinFET/28奈米製程，第三季度來到18.2%、大幅提升3.7個百分點。趙海軍與梁孟松先前提及，晶片製造沒有所謂的彎道式超車和跳躍式前進，中芯內部也會加強採購流程、產能安裝效率，盡可能縮短採購周期，早日達到產能需求。

對此，國金證券分析師研究報告指出，中芯營收增長將明顯高於台積電跟聯電，雖然中芯被美國列入實體清單，導致12吋晶圓產能受限，但是全年營收估成長39%，優於台積電及聯電的24~25%，並列出4大點分析。

報告指出，中芯主要是受惠於8/12吋晶圓的成熟製程短缺帶動晶圓代工報價調漲15%，比台積電的9%、聯電13%還高；另外，中芯國際今年加碼投資每月4.5萬片晶圓產能，營收增長29%，明顯優於台積電的17%，但貼近聯電的28%。

第三，雖然12吋晶圓產能受限，但透過提高單價，提高產能利用率，改變產品組合，今年12吋成熟製程營收年增57%，大幅優於資本支出與擴張產能錯置的台積電，相比之下，台積電在12吋晶圓成熟製程產能僅營收年增僅1%，也超越產能擴充保守的聯電(年增24%)以及大陸的華虹半導體，更受惠於大陸半導體自主化之下，大幅受惠於本土晶片供應的政策。

雖然以上數據看似中芯超越台積電與聯電表現，但台積電光是第三季營收就達到148.8 億美元，毛利率高達51.3%；聯電第三季財報顯示，營收達20.1億美元，毛利率36.8%，同樣產能利用率維持在滿載，中芯營運與其規模相比仍差距不小。

中芯管理層評論，今年初開始，公司聚焦保障生産連續性和持續産能擴充2大重點，重新梳理供應鏈，想辦法提升採購流程、加強供應鏈驗證、提高生產規劃與工程管理，目前生產連續性已經穩定，成熟製程工藝擴產有序。中芯指出，將有序調配產能、生產排程，並從整機廠的角度來看實際終端需求，盡最大努力解決晶片短缺問題。