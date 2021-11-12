新保(9925)持續推動保全智慧化的應用，也積極布局居家照顧，前3季合併獲利7.83億元，每股稅後獲利2.03元。新保今年正式跨足日照產業，成立新保枋橋公共托老中心，預期明年健康照護的營收還會續增，今年雖然疫情影響部分業務，但公司仍積極推出人臉辨識、溫度及差勤結合等相關疫商品，也帶動了前3季的營運。

因應高齡化衝擊與照顧人力薄弱，居家照護的需求不斷提升，事業群新保生活關懷公司運用AI科技並整合服務資源，提供銀髮族全方位的智慧照護平台。除了安心照護、安心接送與輔具代辦服務，也跨足長照產業，設立枋橋公共托老日照中心，應用科技設備打造安心舒適的在地養老空間；此外，因應疫情帶動防疫商品需求，幫助客戶加強防疫，攜手共度疫情難關。

去年疫情影響台灣經濟，很多產業也受到衝擊，新保服務的中小企業及相關餐飲、門市都有直接或間接受到影響。新保指出，疫情效應不僅衝擊整體經濟大環境，亦間接影響社會邊緣家庭收入來源，今年偏鄉公益活動，新保的「安心教室」與新保文藝基金會等攜手，把愛心送暖至新竹、高雄那瑪夏、屏東東港課輔班。

今年雖持續受到疫情衝擊影響，新保仍將以SKS+ PLUS科技保全持續多角化經營，致力結合創新科技，以達跨業、跨界整合及虛實並進，滿足市場及客戶需求，力拚營運成長動能，維持穩定獲利。