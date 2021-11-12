電子產業長短料問題嚴重，璟德(3152)審慎看待第4季及明年營運！璟德創辦人簡朝和表示，目前市場因長短料問題比較混沌，預期缺料到明年第2季以後才會比較正常，雖然審慎看待明年，但公司在新產品、新平台及新應用都有參與設計，長短料問題解決後就可以恢復到成長軌道。

璟德今天參加櫃檯買賣中心業績發表會，璟德為國內首家專注高頻整合元件與模組廠，公司以生產LTCC高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，是大中華區LTCC第一名的製造商，也是全球前三大廠，僅次於村田及TDK。

電子產業鏈長短料問題嚴重，影響璟德下半年營運表現。璟德第3季合併營收為7.38億元，季減13.26%，營業毛利為4.34億元，季減17.56%，單季合併毛利率為58.88%，季減3.06個百分點，稅後盈餘為2.84億元，季減18.43%，單季每股盈餘為4.12元；累計前3季營業毛利為14.13億元，年增54.75%，合併毛利率為60.52%，年增1.87個百分點，稅後盈餘為9.16億元，年成長57.73%，每股盈餘為13.29元。

璟德10月合併營收為1.96億元，月減3%，年增0.51%，累計前10月合併營收為25.31億元，年增44.46%。

由於5G智慧型手機換機速度未如預期，致使4G手機與5G手機並行，且電子產業長短料問題嚴重，手機及WiFi都有缺料干擾，讓璟德審慎看待第4季及明年營運，簡朝和表示，公司今年前3季營收及獲利還是維持成長，不過目前IC等長短料問題嚴重，尤其是28奈米等成熟製程，包括Power IC等缺料問題持續干擾供應鏈，致使現在市場比較混沌，預期缺料要到明年第2季後才會比較正常，不過公司在新產品、新平台及新應用都有參與設計，長短料問題解決後就可以恢復到成長軌道。

在新產能部分，受到疫情干擾，璟德二期新產能設備裝機進度也略受影響，預計將延至明年第1季開出，根據璟德規劃，二期產能將與一期一樣增加約40%產能。