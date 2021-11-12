東芝在周五概述了分拆計畫，東芝將成為三家獨立的公司，包括將兩個核心事業分拆出去，即能源和基礎建設業務，以及裝置和儲存業務。此即表示，電力和能源部門，以及硬碟儲存部門將分拆出去。

而在分拆該兩項業務後，東芝本體將繼續持有記憶體公司鎧俠(Kioxia)的40.6%持股。

東芝在周五的聲明中表示，相信公司的分拆為增進股東利益的最佳方式。並讓每個企業都能提高其重點，促進靈活的決策，精簡成本結構。東芝希望在2023財年下半完成重組工作。

該計畫是在嚴重的公司治理醜聞下所進行的五個月策略評估，知情人士表示，計畫可能會讓激進投資人退出，而此也是該分拆計畫的目標之一。目前市場正在觀察幾個大股東反應。

東芝管理階層與國外投資人之間的緊張關係，一直是媒體的焦點。今年五月一項股東委託的調查顯示，東芝與日本貿易省官員有串通，阻止外國投資人在股東會獲得更多影響力。

周五稍早，東芝還公布了一份報告，稱前執行長和一些高層的行為為不道德，但並非違法。

東芝周五股價下跌1.32%。

東芝周五還公布第二財季(7~9月)財報，銷售來到8185億日圓，息前淨利為462億日圓。