衛福部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的一段46秒影片，近日在網路瘋傳，衛福部澄清影片時間點為去年解封後。對此，資深媒體人黃暐瀚分析認為，這件事陳時中的罪不至死，沒有嚴重到要下台的地步，但是陳時中完全撇清說「沒有違法防疫、利益迴避的規定」，他個人覺得怪怪的，有沒有違規，遊戲規定難道是陳時中自己說了算？

黃暐瀚12日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，既然有綠委喊有共諜滲透，那就用《反滲透法》把當天在場的人全部查一遍，因為這種指控，代表在場每個人都有可能是匪諜，包含在場的商界人士。

對於民進黨前立委謝欣霓11日在臉書發文指出，該影片應該是現場的傳播妹（或名媛）拍攝的，並稱「傳播妹被滲透的嚴重性已經不輸給清大了」，黃暐瀚認為，可能她覺得是，他尊重，但是他想說的是，既然真有共諜，那是在場哪些人讓陳時中陷入共諜的陷阱當中？這不值得查嗎？

黃暐瀚強調，從事件爆發後，他的看法一直都跟資深媒體人陳揮文的看法很像，就是陳時中的罪不至死，沒有嚴重到要下台的地步，但是要完全撇清說「沒有違法防疫、利益迴避的規定，那也很怪」。

黃暐瀚還說，他有注意到，流傳的影片中，陳時中和其他人的防疫距離看起來是沒有到室內1.5公尺的，既然陳時中宣稱只認識活動中的其中一人，那他不更應該把口罩戴起來，隔板隔起來，保持防疫距離，遵守防疫指引，有沒有違規，遊戲規定難道是陳時中自己說了算？合理的做法，應該是指揮中心開會討論，今天如果換了藍營的人，是不是早就換標準開罵了。