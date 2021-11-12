宋姓男大生7日因駕車擦撞瑪莎拉蒂，遭到3名惡煞毆成昏迷，其中一名涉案的李姓惡煞被起底為南投車床工廠富二代。對此，李男的父母12日現身受訪，解釋家中經濟狀況不佳，是「負」二代，看到新聞才知道兒子涉案，也相當震驚。

李母表示，兒子自小就好動，是她們疏於管教，但是親子關係疏離，並不清楚兒子平時做了什麼事，對於兒子衝動造成的結果感到非常不好意思，希望兒子能藉此記取教訓，重新做人。

李母指出，事發之後並知情兒子涉案，也無接到警方的通知，是看到新聞報導出兒子的全名，才發覺兒子牽涉其中，她們也嚇了一大跳。

對於外傳李男為富二代，李母解釋，家中開設的工廠為CNC車床工廠加工、代工，登記資本額為200萬元，廠房內有幾組機具，並無聘請員工，已搬來南投7年還在繳貸款，更非外傳的富二代，而是「負」二代。

回顧此案，張姓、陳姓、李姓男子與7日凌晨與宋姓男大生發生行車糾紛，便涉嫌徒手、棍棒毆打宋男，致其顱內出血、顱底骨折至今仍昏迷，警方於10日晚間陸續將3男拘提到案，警詢後移送地檢署，檢方訊後認定3人涉犯殺人未遂、傷害、強制等罪，恐有串證與逃亡與反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，法院則於11日下午裁准，目前3人被收容於台中看守所。