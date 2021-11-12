本土最大商務中心集團大瀚環球斥資2億元，日前取得林口新創園5270坪OT案，規劃商務中心、共享辦公室、酒店式公寓、商場，「大瀚環球廣場」12日正式開幕，成為全台第12個據點。大瀚國際開發董事長蔡明璋表示，看好大台北市郊共享生活、居住、辦公的複合需求增加，未來將從台北市區內往市區外圍擴點。

蔡明墇2008年創立大瀚環球、投入商務中心營運以來，目前在台北、台中等地擁有12個商務中心、商場據點，總營運面積逾萬坪，主要座落於信義計劃區、敦北、敦南、內湖等核心辦公商圈，去年7月一舉標下林口新創園包括9個單位的商場、80房酒店式公寓，與5個樓層商務中心的20年經營權，亦為大瀚最大規模的據點。

蔡明璋表示，林口擁有機捷、近國門、華亞園區等工業區，商務活動頻繁，許多特色中小企業創業，以及不少新興網紅經濟產業，看好這類市郊型辦公需求，實現立體化Co-living共享空間，結合辦公空間、酒店住宿，與商場等線上、線下整合服務，共享空間將提供不只商務、甚至包含食、衣、住、育樂等複合式經營。

蔡明璋指出，今年疫情趨緩後，辦公室需求模式改變，原本市中心，例如台北市中心辦公空間競爭激烈，價格也偏高，隨著隨著捷運三環三線陸續通車動工，捷運周邊商務活動頻繁，大台北都會外圍的複合商務服務需求大增。

相較近年外商共享辦公室業者在台積極擴點，外商優勢在於國際會員較多，本土業者則在租金、在地服務上擁有優勢，針對租客提供會計、企管、法務、生活等課程，導入更多元複合空間，注入不一樣的商業氛圍，仍有一定程度上的差異。