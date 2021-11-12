青少年接種BNT疫苗因有心肌炎疑慮暫緩接種第2劑，但基隆市暖暖高中已有400多名青少年施打第二劑BNT疫苗。對此，暖暖高中校長甘邵文12日喊冤說，絕無偷跑！皆依照程序施打，也沒有收到施打間隔加長的消息，施打至今都沒有比較大的不良反應，「孩子都很平安」。

甘邵文受訪強調，「我們沒有先打，我們就是按照流程做的，我要特別澄清，市長也有講，我們沒有先打」。

他說明，9月24日第一劑打完之後，按照中央施打指引，間隔時間是4周，因此安排10月29日第五周施打第二劑，學校照程序造冊給衛生所，衛生所拿到家長同意書 、自我評估表，發給學生疫苗施打說明，醫生就時間到、疫苗帶來，就幫孩子施打。

甘邵文說，學校特別安排在周五施打，以便學生利用六日休席，隔周一不舒服請假學生只有4人，部分學生打完比較累，當天即回家休息。施打至今都沒有比較大的不良反應，「孩子都很平安」，也請老師持續關心狀況，打完兩周體育課都是採取和緩運動或在教室裡上課，孩子都快快樂樂，一切都是遵照指引，結果現在造成學校不必要的困擾與恐慌。

甘邵文喊冤，中間沒有任何人告訴校方有什麼需要調整，因此就按照程序打完，為何按規定要被罵？老師也打完第二劑，現在他們應是全國最安全的校園，絕無先打、偷跑！

甘邵文表示，這幾天大家突然才問這件事，都已經過了一周多了，當時沒有收到施打間隔加長的消息，或許當中沒有聯繫好，中間過程發生什麼事不曉得，但他沒有要指責任何人，但以結果來講就是沒有收到。