今日是醫師節與國父誕辰紀念日，新北市長侯友宜12日在臉書貼文緬懷先人指出，國父讓他明白別怕現實苦，惟有在苦難現實中，才能實踐理想，他來自基層，長大後投身警職更真實地進入了許多人悲歡、恩怨生命裡，深刻瞭解現實的血淚與不平，一路走來他始終懷抱一個初衷「我要和最辛勞的人民站在一起，這輩子為他們說話、為他們做事！」

侯友宜說，醫師節要謝謝每一位守護著全台灣民眾的醫師，您們辛苦了，但許多人可能忘記了，今天也是國父誕辰紀念，趁著今日，他想與聊聊這位以滿腔熱血來懸壺濟世的醫師孫文先生，也聊聊他的感懷。

侯友宜說，中華民國國父孫文先生，學醫出身，早年救治的是殘弱病危，而後矢志革命，也一併醫治了國家的信仰與血脈。愛國、追求民主、自由，是他一生拚搏的初衷與歸途。

侯友宜說，他提出了三民主義作為建國思想，儘管期間歷經無數挫敗，但愈是艱難，他愈發昂揚，愈不間斷地奔走海內外團結革命力量，做到了真正的鞠躬盡瘁。

侯友宜說，初任市長時，他提出利民、便民、愛民「新三民主義」作為照顧百姓的守則，就是受三民主義「以民為本」的信念啟發，就是對市民有利的事永遠優先、運用科技使民眾日常更加便利，最重要的是將心比心，設身解決問題，才能算是真正愛民。

侯友宜說，他來自基層，從小在市場裏摸爬打滾，在小販辛勤的吆喝叫賣聲中體會庶民艱辛，長大後投身警職，為國出生入死，更真實地進入了許多人悲歡、恩怨的生命裏。正因深刻瞭解現實裏的血淚與不平，一路走來，我始終懷抱一個初衷，要和最辛勞的人民站在一起，這輩子為他們說話、為他們做事。

侯友宜說，只要他在任的一天，任何職位上，必勤勤懇懇，為國人盡心力，堅持捍衛民主自由的核心價值，不為什麼，只因深植在我心中那面最飄揚的旗幟，是青天白日，那道最嘹亮的宣示，是中華民國。「關於國家，關於新北，余誓以至誠！」