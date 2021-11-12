人與人相處是一門學問，即使是好朋友，也會有所保留。有些人可能看上去笑嘻嘻的，但在心裡已經厭煩。命理網站「靈匣網」指出巨蟹座、天秤座、雙魚座、白羊座、水瓶座的人看似很和善，卻是最不能得罪的。

巨蟹座：衝動

巨蟹平時是一個很矛盾的人，有時很聰明，有時又會犯傻，有時很沉默，有時又會笑得非常開心。其實與巨蟹的相處是很舒服的，但對於與巨蟹相處的人來說，最不能忘記的就是巨蟹脾氣很暴躁，性格很衝動。當我們做了什麼惹怒巨蟹的事情，巨蟹會突然爆發出來，在怒氣的影響下，可能會做出什麼不好的事情。所以平時跟巨蟹相處，千萬不能觸及巨蟹的底線，否則控制不住自己的巨蟹，是很可怕的。

天秤座：藏在心裡

天秤總是給人一種高冷的感覺，性格也是多變的。大多數時候天秤總是冷冷的，不論是對人還是對事。這會給人一種天秤很無所謂的感覺。不過天秤心裡的小本本可是很厲害的，它會記住你的所作所為。天秤也很敏感，他會關注周圍的人，以及周圍的人做的小事，當你做錯了什麼，天秤可能不會立即說出來，但他會記著，等到一個時機就會爆發出來。這對與人相處來說是非常不好的，很容易產生隔閡。

雙魚座：底線

雙魚是一個溫溫柔柔的人，對人很溫和，有時候你可能覺得雙魚是沒脾氣的人。但其實不是的，雙魚只是大多數時候在忍耐，他們不喜歡吵架之類的，有什麼事情可能會慢慢忍下來，因此你覺得雙魚沒脾氣，但這在觸及雙魚的底線時就不一樣的了。被觸及底線的雙魚是很可怕的，他們生起氣來六親不認。尤其是親近之人的觸犯，這對雙魚的打擊很大，所造成的後果也是難以承受的。所以不要看雙魚溫和就覺得不要緊。

白羊座：脾氣急

大家都知道，白羊熱情洋溢，樂觀開朗，是身邊人的開心果，但開心果也還有不為人知的一面。白羊脾氣很急，有什麼事情你一旦惹到他，他會立即爆發出來，往往讓人招架不住。白羊缺乏安全感，脾氣還特別的倔強，尤其是對待親人，白羊會有些以自我為中心，容易傷害到親近之人。與白羊相處有時候是會覺得很委屈的，但是白羊的脾氣來的快去的也快，但這種突如其來的憤怒很傷感情。

水瓶座：偽裝

水瓶有兩面，他們可能對人很溫柔，也可能很冷漠。水瓶看上去會讓人覺得老實，但實際上水瓶不好惹。水瓶很腹黑，他可能不會告訴你，你惹他生氣了。但他會在不經意的時候報復回來，有時候水瓶還會借助別人的力量一起來整你，報復到水瓶開心為止。惹到水瓶，水瓶會讓你感受到全方位的碾壓，不留餘地。水瓶善於偽裝，把自己的感覺藏起來，但這不代表水瓶是沒有脾氣的人。與水瓶相處一定要小心，因為你可能在經意之間就惹到他了。