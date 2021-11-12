國立高雄師範大學自行研發的「教育雲」線上系統，在馬來西亞華文學校大放異彩，雙方12日舉辦線上成果發表會，相互分享智慧校園教育成果，透過線上分享系統、服務、創新與轉型的經驗談，激發學生更多可能性，讓更多教育學子找到翻轉機會。

高師大為配合政府新南向政策，近年來積極向馬來西亞拓展輸出台灣智慧校園經驗，特別在2020年為馬來西亞華校董事聯合會總會，量身打造全方位平台，其架構涵蓋教學資源匯整、學習能力檢核、人才資料庫等，此外，也為馬來西亞吉蘭丹中華獨中建置選課系統。

馬來西亞華校董事聯合會總會主席陳大錦表示，新冠肺炎疫情打亂世人生活常態，卻也啟動教育新風貌，讓學習從實體世界延伸至雲端。與馬來西亞華校密切合作的高師大深刻感受教育資源跨國分享的重要性，自行研發「教育雲」系統提供馬來西亞華文獨中使用，發揮無國界零時差的雲端教育優勢，提供正面支持的暖心力量。

高師大校長吳連賞表示，新型態教育環境必須跳脫傳統模式，透過此次智慧校園平台成果發表會，加速高師大團隊與馬來西亞教育及資訊創新的合作，期許能逐步描繪、創造出以資訊平台做為教育推廣延伸的成功典範。