遠東銀行12日舉行第三季法說會，由該行執行副總經理林建忠主持，揭露總資產年成長逾5％，放款與存款年成長7％及6.5％，且因優化存款結構提高活存比，利息成本有效下降，淨利差收入成長11％，尤其數位次品牌Bankee社群銀行漸顯成果，客戶數已成長至11萬，吸收存款規模達整體新台幣存款的1.1％、突破60億元大關。

遠銀法說會同時揭露前三季獲利，由於金融交易操作較為保守，及主要獲利引擎的海外業務因疫情放緩成長，影響整體淨收益較去年同期減少1.7％，累計每股稅後純益（EPS）0.63元。遠銀表示，但第四季海外國際聯貸業務動能回溫，且隨海外壞帳陸續完成處理，資產品質改善，對資產與獲利提升均為正面。

面對疫情帶來的永久性改變，遠銀強調，該行主動因應加快企業數位轉型的速度，並提升民眾使用數位服務的深度及廣度，其中第三季服務離櫃率維持95％高檔，目前已有半數以上的新存款戶利用線上完成開戶，行動銀行App普及率超過三成，營運效率可望獲進一步提升。

遠銀說明，該行並領先同業，展開複合式遠距辦公的小規模試辦，以超前因應在生活型態的調整及工作模式的新常態。另ESG列入發展計劃重點，今年分別完成成立企業永續委員會及誠信經營推動小組，並導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構等重大進程。