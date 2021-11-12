隨著科技與傳產輪動帶動，台股作夢行情持續，替多頭熱度加溫，本周周線再度收紅，累計連6紅，全周上漲221.23點，漲幅1.28%，全周日均量3820.08億元，周五台股盤中一度來到17602.05點，創下9月初以來波動高點，終場收盤價17518.13點，上漲65.61點，漲幅0.38%，成交金額3692.45億元。

作夢行情開跑，法人資金也同步回補參與漲升行情，本周三大法人全數站在買方，外資回補307.26億元，投信買超31.93億元，自營商也買超11.71億元，三大法人合計單周買超台股350.90億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本周五MSCI公布半年度權重調整，台股在三大指數中出現二降一升，「MSCI全球新興市場」與「MSCI亞洲除日本」兩大指數權重連續11個季度遭到調降，不過，從本次半年度降幅來看，相較過往降幅縮減許多，且「MSCI全球市場指數」出現小幅上升0.01個百分點至1.69%，顯見國際資金對於台股後市看法持肯定態度。

葉獻文表示，MSCI於每年2月、8月公布季度調整，5月、11月公布半年度調整，通常半年度調整幅度較大，由於權重調整會影響國際資金在各市場的配置與資金動向，因此受到市場關注，不過，近年MSCI權重升降對於台股中長線的影響性持續降低，左右股市表現的重點仍是企業獲利基本面，以及當時的整體投資氛圍。根據統計，台股第三季走勢雖然遇到逆風，季度下跌4.62%，但整體產業成長性持續看升，因此進入第四季之後再度展開多頭彈升走勢。

葉獻文指出，在電子指數的帶領之下，台股指數已經回到9月初的波段高點17633.67點附近，看好台股與美股財報普遍優於預期，加上近期台股搭上不少題材，包括元宇宙、電動車、第三代半導體等，引領作夢行情持續，若量能能持續維持至少3000億以上的水準，則有利指數後續表現空間。

葉獻文認為，由於明年度台股企業獲利成長性可能持平，而電子股的獲利成長動能優於傳產，因此建議投資聚焦電子成長趨勢較為顯著的產業，包括通信網路、電子零組件與其他電子，另外，與中國電動車市相關供應鏈也是值得留意的焦點，由於中國電動車市今年出貨量將挑戰320萬輛，相較去年的120萬輛呈現倍數增長，傳產股則可留意食品、觀光、紡織等與內需消費相關的產業。