原物料與運費狂飆影響，材料-KY(4763)第3季合併毛利率為29.6%，年減少2.4個百分點、季減少0.5個百分點，營業淨利9400萬元，年減27%、季減7%，營業費用率為14.8%，本季扣除可轉債未實現評價損益影響後的歸屬母公司淨利為8100萬元，年減38%、季增3%。

展望第四季，歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求。另外，中美貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，除絲束可望持續受惠外，材料-KY也看好醋片在中國大陸的內需市場，而材料新的醋片產能已開始量產，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。

絲束與醋片需求維持強勁，材料-KY第4季訂單滿載，近期已與客戶進行產品售價調整外，正持續和客戶溝通明年度的價格調整，目標提升10-15%，加上往上游整合可優化成本結構，第4季獲利表現可望優於第三季。

材料-KY而目前訂單能見度佳，明年度訂單目前陸續談妥，大致在今年底前可確認，成長動能可望延續到明年。