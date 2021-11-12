華紙(1905)今（12）日召開法說會，2021年第三季淡季營運維持獲利，每股盈餘0.14元、為近4年同期高點，累計前三季每股盈餘0.6元，為合併以來同期新高。展望本季，雖步入傳統旺季，但須留意能源成本大漲、運輸量能未獲紓解、中國大陸能耗雙控等3因素干擾。

華紙第三季合併營收51.76億元，季減9.84％、仍年增15.2％，毛利率9.79％、營益率0.26％，低於第二季、優於去年同期，均為近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利1.53億元，雖季減達62.49％，但較去年同期顯著轉盈，每股盈餘0.14元，仍雙創近4年同期高點。

累計華紙前三季合併營收163.95億元、年增達20.95％，為近3年同期高點。毛利率13.27％、營益率3.57％，較去年同期5.84％、負2.77％顯著轉盈，分創合併以來、近6年同期高點。歸屬母公司稅後淨利6.55億元、每股盈餘0.6元，雙創合併以來同期新高。

華紙指出，第三季受歲修及傳統淡季漿價修正、東南亞疫情及出口運輸等不利因素影響，導致營收、毛利率及營益率下滑。不過，前三季國際漿價每噸平均落於670～680美元，遠優於去年同期480美元，配合紙品漲價及低價庫存成本效益，使前三季業內外表現皆美。

隨著疫後經濟逐步復甦、時序步入傳統旺季，華紙10月自結合併營收18.02億元，月增5.99％、年增12.66％，回升至近4月高點。累計前10月合併營收181.97億元、年增20.07％，續創同期第三高。

不過，華紙發言人陳瑞和指出，受到能源成本大漲、全球運輸量能未獲紓解、加上中國大陸「能耗雙控」限電措施等因素干擾，為第四季傳統旺季帶來各種變數，使亞洲地區漿紙市場需求充滿不確定性，對傳統旺季表現仍審慎看待。

陳瑞和表示，目前國際木片價格年增逾50％，使紙漿庫存回跌至40多天，低於今年高檔的50多天。短纖漿價首季落於5～6字頭、第二季升至6～7字頭，近期拉回約580美元、仍較去年同期高約150美元。預期漿價進入築底階段，因成本上漲效益，明年有機會再走升。

此外，華紙花蓮廠新產線已在第三季正式運轉，將有助於後續非塑終端產品應用拓展。同時，公司長期長期布局綠色能源發電，降低能耗因素影響，中長期將持續發展各類再生能源應用、規畫能源轉型，目標2050年全數使用再生能源。