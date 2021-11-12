乙盛-KY(5243)佈局新產業傳佳音，乙盛-KY董事長蔡嘉祥證實公司已順利切入低軌道衛星潛在供應鏈，明年可望開始貢獻業績，為營運增添新動能。

乙盛-KY機構件廠，過去產品以TV等消費性產品居多，挾公司為美西少數擁有大件沖壓製程能力廠商優勢，在Tesla成立初期就躋身為Tesla供應商，雖然車用只有這麼一個主力客戶，近幾年車用產品業績隨著Tesla於全球攻城掠地，坐穩全球第一大電動車廠快速成長，與雲端網通產品成為公司營運兩大新支柱，公司也持續擴大產品線，在最夯的低軌道衛星，公司也傳來好消息，順利打入潛在客戶供應鏈。

據調研報告指出，2040年太空產業全球產值將達到美元1.04兆；隨著開發技術/火箭回收能力的提升，相關的建造成本僅過去的6%，普及化相關設備過程將加速完成；其中地面設備的產值達50%，包含了GNSS(衛星導航系統)、gateways、衛星接受器、路由器等。

蔡嘉祥表示，公司低軌道衛星產品主要是應用在地面設備的機構件，目前已打入潛在客戶供應鏈，明年就會有業績貢獻，對未來取得訂單及合作朝向樂觀態度，至於貢獻多少，還是要看整體低軌道衛星何時進入爆發期。