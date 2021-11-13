一艘載送4名太空人的太空探索科技公司（SpaceX）太空船今天與國際太空站（ISS）完成對接，展開了在這個軌道前哨站為期6個月的停留。

美國太空梭計畫（Space Shuttle）計畫2011年結束後，國家航空暨太空總署（NASA）與馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司SpaceX簽署數十億美元合作夥伴關係，其中這項名為Crew-3的任務是雙方合作一環，旨在恢復美國自己載人飛上太空的能力，而不再仰賴俄羅斯與國際太空站連接。

法新社報導，稍早Crew-2任務的太空人7日濺落墨西哥灣後，目前只有1名美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人在國際太空站美國段（USOS）工作。

Crew-3的美籍成員查里（Raja Chari）、巴隆（Kayla Barron）和馬希朋（Tom Marshburn），及德國籍成員毛瑞爾（Matthias Maurer）昨天晚間從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）搭乘由獵鷹9號火箭搭載的「乘龍」（Crew Dragon）太空船起飛。

這艘名為「耐力號」（Endurance）的太空船約於11日晚間7時10分（格林威治標準時間12日零時10分）與國際太空站對接。

根據路透社，4人抵達後進行盤點，執行標準洩漏檢查，並對太空站與太空船間的空氣加壓，為約2小時後打開進入太空站的艙門做準備。

美國空軍上校查里是這項任務的指揮官，這是他初次進行太空旅行。

醫生出身的馬希朋曾在2009年搭乘太空梭進入太空，後又於2012到2013年搭乘俄羅斯聯合號（Soyuz）太空船參與太空任務。

NASA最近期於2017年招募新人時，巴隆和查里一同獲選成為NASA太空人。巴隆先前曾任海軍潛艦作戰官，毛瑞爾則是材料科學工程師，同時也是歷來第12位進入太空的德國人。

4名成員將在國際太空站待上6個月，並執行研究，以幫助替未來的深空探索提供資訊，並造福地球上的生命。

這趟任務的科學亮點包括在沒有土壤或其他培養基的情況下，於太空中栽種植物的實驗，以及另一項在微重力情況下建構光纖的實驗。先前的研究已表明，這項實驗在品質方面將優於地球上製造的成品。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1101112