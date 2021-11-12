受惠全球經濟復甦，上市櫃公司10月份和今年前十月累積營收雙創同期新高，展望明年，依台灣經濟研究院預測台灣2022經濟成長率（GDP）上看4%，有望延續成長基調，激勵近期台股強勢大漲將再戰新高。根據經驗，年底到隔年元月，台股上漲的機率高，若有基本面加持帶動「作夢」行情，更有利大盤表現，投資人可透過專業選股的台股基金抓住契機。

全球原物料價格大漲，主要國家貨幣政步轉向緊縮，台股第3季一度受到國際股市震盪表現低迷，不過隨「元宇宙」、電動車等新科技商機爆發，加上經濟基本面穩健復甦，上市櫃公司新出爐的10月營收達3.5兆元，前十月營收創33兆元紀錄，連帶推升近期台股表現重振旗鼓，躍回17,500點之上，將蓄勢挑戰18,034歷史高點。

根據彭博資訊及CMoney統計，歷年12月到隔年元月台股表現易漲難跌，過去十年有九個年度的12月都上漲，元月也有七個年度上漲，代表投資人此時進場的勝率相對高。在台股本波攻高過程中，元大高科技基金及元大2001基金12日淨值領先創高，顯示投資團隊精確選股掌握近期盤面輪動機會。

法人指出，年底到隔年股市通常表現比較好，和財報空窗期有關，財報空窗期指的是上市櫃公司11月中申報第3季財報後，到隔年3月底才申報年報，期間較無基本面雜訊影響，個股發揮空間大。另一方面，此時也是外資法人感恩節和聖誕節休假時機，內資主導股市往往推動中小型股活躍，因此又稱為「作夢行情」。

法人指出，雖然年底到隔年的跨年時期，台股通常偏多上漲，但市場風向瞬息萬變，今年上半年投資人追捧航運股，下半年切換到電動車、元宇宙和第三代半導體等，投資人精準選股難度高，此時專業團隊選股的台股基金能幫助掌握趨勢，適合在看好行情但無法掌握個股的時機布局。

元大投信旗下有豐富的台股基金產品線，針對不同投資人推出「五小福」系列基金，包括一、科技股為主、傳產股為輔的元大卓越基金，二、側重中大型科技股的元大高科技基金，三、嚴選國家經濟建設概念股和外銷主體企業的元大經貿基金，四、專注挖掘具備獲利潛力兼顧股價成長的元大2001基金，以及五、精選上市櫃市場中盈餘有機會大幅成長和具轉機特色的元大多福基金。

法人建議，穩健型投資人可依風險屬性及投資偏好，挑選適合的台股基金，搭配定期定額降低短期市場波動，中長期布局。積極型投資人則可透過判斷行情高低，回檔時加碼增加投資單位，來提高投資效率。