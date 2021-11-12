豐富的天然風能資源是荷蘭與台灣得天獨厚所擁有，台、荷近年均積極發展離岸風電產業，國經協會11日舉行的「台荷(蘭)離岸風電產業視訊交流會」上，由於台灣正有多座進入商轉及建造中的風場，同時第三階段區塊開發政策已蓄勢待發，荷蘭在離岸風電產業經驗豐富，擁有成熟工程技術及專業人才，是我國絕佳合作對象。

主辦單位表示，考量未來產業發展趨勢，會議聚焦在極富潛力的浮動式風電和氫能儲存等前瞻性技術，以「淨零排放的政策規劃」、「浮動式離岸風電技術」以及「提升能源效率之氫能儲存」等主題，針對離岸風電未來階段之創新科技進行探討。同時基於未來綠色能源之殷切需求，期盼透過雙邊合作，引進海外尖端科技與豐厚經驗，帶動台灣產業之升級發展，達成未來淨零排碳的永續目標。

此次台荷會議中，台方邀請到行政院能源及減碳辦公室周桂田委員、台灣國際造船公司周志明副總經理以及台灣經濟研究院林若蓁副所長等專家；荷方則邀請到荷蘭浮式風電載台廠商Gusto MSC浮式風電商務總監 Mr. Barend Jenje、荷蘭國家企業署國家能源計畫經理Mr. Bert Stuij以及荷蘭應用科學研究組織天然氣與氫能商務總監Mr. Rene Peters。雙方與會貴賓約90人，彼此交流互動熱絡。

為協助我商拓展國際市場，國經協會定期與各國工商組織互訪並辦理經貿會議，聚焦如離岸風電、循環經濟、智慧城市等創新議題，致力推動雙邊技術合作與產業媒合。雖因疫情影響未能舉辦實體雙邊會議，但透過視訊模式與本會對等單位-荷蘭風能出口協會(HHWE)共同召開「台荷離岸風電產業交流會」，打破疫情限制，促進台、荷雙方離岸風電產業專家交流，共同擘劃經貿合作藍圖。