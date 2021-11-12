晶華國際酒店（2707)第三季財報出爐，受惠處分達認列處分子公司達美樂批薩股份有限公司股權交易案淨利益14.61億元，單季稅後淨利衝上15.15億元、每股盈餘（EPS）11.8元，大賺逾1股本並創單季新高，晶華前三季稅後淨利18.82億元、每股盈餘14.78元，亦寫年度新高。

不過，若排除處分達美樂披薩利益因素，晶華第三季稅後淨利為0.54億元、年減75.90％，EPS只有0.34元。同樣的在排除處分達美樂披薩利益後，晶華今年前三季累計稅後淨利為4.62億元、年減4.88％，EPS 3.31元。證明晶華董座潘思亮出售達美樂決策，達到「保命」目的。

晶華國際酒店股份有限公司今日召開董事會，通過2021第三季合併財務報表，第三季合併總營收10.06億元，比2020年同期減少4.87億元、年減32.59％)，比2019年同期16.13億元、更少6.06億元，衰退原因係自5月15日起台灣爆發社區感染，疫情提升至三級管制，

禁止國內旅遊及餐廳內用服務，對觀光旅遊業營運造成嚴重衝擊。尤其台北晶華酒店影響甚鉅，第三季營收為新台幣3.83億元，較比去減少2.51億元、年減39.56％)，比2019年同期更少了3.98億元。

晶華今年前三季累計營收35.79億元，比去年同期的新台幣38.65億元、減少2.85億元、年減7.40％。

第三季台北晶華酒店受疫情影響，稅後淨損0.32億元，比2020年同期的淨利新台幣0.50億元、減少0.82億元、年減164.74％)。第三季合併稅後淨利(不含達美樂處分利益)為0.54億元，年減75.90％。

晶華累計第一至三季稅後淨利為19.23億元，比2020年同期的淨利新台幣4.86億元、增加14.37億元，年增295.55％，主要係本期認列處分子公司達美樂批薩股份有限公司股權交易案淨利益新台幣14.61億元。累計第一至三季合併稅後淨利(不含達美樂處分利益)為4.62億元，比2020年同期的淨利新台幣4.86億元、減少0.24億元、年減4.88％。

展望後市，雖然本土疫情趨緩，晶華國際酒店集團旗下各飯店仍持續強化防疫措施，以迎接國旅市場訂房以及餐廳內用開放的訂位，台北晶華酒店在今年初即斥資高額經費採購國防軍事等級的「紅外線熱像測溫儀」，在酒店出入口嚴格地管控消費者的健康狀態。日前更與台灣半導體照明大廠華興集團結盟、導入「非接觸式--BioLED 365 care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星飯店。在增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率的同時，也全面執行消費「實聯制」與餐點「實名制」，外帶餐點皆附有「安心小卡」，詳實記錄餐點製作時間與食用建議，烹調廚師與包裝人員皆簽名以示負責，為消費者的飲食安全層層把關。

因應即將到來的感恩聖誕跨年節慶商機與尾牙春酒旺季，台北晶華酒店於11月首推可在客房內大啖烤雞、暢飲紅酒的感恩節美食住房專案，加購高鐵票還可獨享全台最低6折優惠！12月份更將推出內含精品、甜點、敞篷車以及禮物交換…等豐富元素的聖誕主題住房專案，並在中庭打造了三層樓高的巨型聖誕樹，搭配精彩的聖誕Live演唱與豐盛大餐，為無法出國的顧客創造最有聖誕氛圍的過節體驗。消費者亦可以選擇有頂級氣泡酒與美食搭配101美景的「香檳聖誕跨年假期」專案，度過璀璨歡樂的五星級假期。受惠於疫情後的報復性消費與國旅大爆發，以上多元性的專案在市場上必將引起相當大的迴響。