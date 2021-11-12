新任調查局長王俊力將於15日交接上任，王今日下午拜訪法務部長蔡清祥。他受訪表示，希望去調查局不是當長官，而是跟調查官們當朋友，維持良好的夥伴關係，也謝謝部長給他機會歷練、挑戰。

王俊力表示，曾有不少朋友問他要不要轉院，但他覺得檢察官的影響力，特別是積極主動的精神，再加上與地方政府等聯繫平台做的很好，檢察官在前面帶頭，公務員做起來特別起勁，不會畏首畏尾，害怕碰到民代、黑道，檢方就能透過這些平台做很多事情。

王俊力說，他當檢察官或檢察長游刃有餘，可以好好發揮理想跟抱負，家人也認為，他熟悉檢察界環境，大家對他的評價也還不錯，反而是調查局比較艱難險阻，不需要換跑道，所以一開始是沒有接受。

王俊力說，但後來經部長2、3次提點，告訴他當調查局長會跟國外有很多共同偵辦的案件，特別在國安、國際觀方面，視野、高度跟地區檢察長是不一樣的，他沉澱思考後，決定接受挑戰。

王俊力還說，他過去在桃檢就辦過不少國安案件，對這塊並不陌生，但相信調查局有情勢研判、預防措施等更多的面向需要他學習，對他個人是非常好的歷練；他很尊重調查局專業，過去辦案上雙方也有很好的合作跟默契，過去希望當調查官的好朋友，而不是去當你們長官，繼續維持很好的夥伴關係。