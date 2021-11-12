大陸國家發改委今日發布，為保障國家資源能源安全，當局將會設立一批能源資源基地和國家規劃礦區，加大石油、天然氣、稀土等戰略礦產資源的勘查。

國家發改委公布的方案名為〈推進資源型地區高質量發展十四五（2021至2025年）實施方案〉。關於「保障國家資源能源安全」，方案稱當局，將設立一批能源資源基地和國家規劃礦區，構建產品、產能和產地相結合的戰略性礦產資源儲備體系，同時要加大石油、天然氣、銅、鉻、鎢、稀土、晶質石墨等戰略性礦產資源勘查，做好重要礦產資源戰略接續。

方案並稱，要有序推進煤炭、礦石、石油等輸送專線建設，多種方式統籌布局貨運樞紐站場；強化資源能源開發地幹線通道規劃建設，加強資源型地區相關連接通道建設，也要加快礦區與所屬地市城區交通設施互聯互通，支持有條件的地區加快建設機場、鐵路等。

方案提到，主要目標是資源型地區資源能源安全保障能力在2025年已得到大幅提升，展望到2035年，要基本實現資源型地區高品質發展目標。關於中國的能源安全要求，國務院曾提出〈關於推進資源型地區高質量發展十四五實施方案〉，要求及時協調解決資源型地區轉型發展中遇到的困難和問題。