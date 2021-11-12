統一獅之前打出一波5連勝，加上中信兄弟陷入連敗，讓獅隊下半季封王魔術數字降至M4，但卻接連敗給兄弟、味全龍，尤其打線無法有效發揮成為落敗最大關鍵，總教練林岳平說：「現在就是6搶4，我們不能寄望別人怎麼打，自己勝場要把握。」

昨天獅隊3度領先被追平，最後在11局被吳東融敲出再見安打，以4比5吞敗，「餅總」認為，前面林子豪短打沒成功，沒辦法把分數拉開，讓投手壓力更大，接下來又發生守備失誤，出現更多掉分機會。

本季獅隊主場迎戰龍隊勝率百分百，其中包含在台南主場12連勝改寫聯盟紀錄，但林岳平認為，龍隊越來越不好打，很多場比賽雙方都是1分差，「之前他們有機會贏，但我們能夠守住，昨天就沒能守住。」

獅隊從原本的8場贏4場，在2連敗後必須要6場比賽搶4場勝利，林岳平坦言壓力增加不少，「尤其這2場失利後選手無形的壓力一定會出現，但我們也不能寄望別人怎麼打，必須要先把握自己的勝場，現在不管是用什麼方式，有辦法封王比較重要。」