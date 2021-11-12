2021台灣設計展主視覺運用於口罩設計。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市議員蔡文旭指出台灣設計展「顧問服務建議案」中，將新竹孔廟當成嘉義市文化公園。（廖素慧攝）

劉姓總顧問在臉書發出聲明。（蔡文旭議員提供）

嘉義市政府主辦「2021台灣設計展」開幕在即，但議員12日質詢市府所聘請的總顧問師屢有爭議，所提的「顧問服務建議案」，混用外縣市照片如拼裝車，市府應讓他主動請辭；市府文化局表示，照片是「情境示意圖」，這項服務案合約會持續到展期結束。

市議員蔡文旭質詢指出，劉姓總顧問師所屬的公司承包「2021台灣設計展委託專業服務案」，10月14日提出「顧問服務建議案」，其中第18頁「鬧熱滾滾的嘉．文化公園音樂劇─嘉義訂製音樂劇」，照片用「新竹孔廟」當成嘉義市文化公園。

蔡文旭指出，還有第15頁用台南康樂街牛肉湯、肉脯的照片來取代嘉義市火雞肉飯、沙鍋魚頭等美食，市府說這是「示意圖」，但設計者也沒有註明，讓人感覺是隨意拼湊像拼裝車，很多商品廣告都會標示示意圖。

市府文化局長盧怡君表示，標案如期持續進行，該公司與市府的合約會進行到設計展結束，市府與這家公司總策畫的合約包括著作財產權60萬、顧問諮詢以及年度主題展館應用等費用總共98萬元。

盧怡君表示，總顧問提出來的建議書所用的照片其實是展覽架構的「情境示意圖」，有些活動還沒有舉辦，他找尋類似情境的照片來示意。

劉姓總顧問及其公司於11月8日在臉書上發出聲明表示，新竹獸事件絕無任何「抄襲、剽竊」，且已委請律師採取法律行動，今年7月15日起受市府邀請擔任顧問檢視設計展發展狀態，參與線上及線下會議逾30場，提出概念與圖文簡報，協助市府團隊及相關單位，本案契約總價金98萬元全數捐出。記者致電劉姓總顧問，他未接電。