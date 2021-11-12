台中市長盧秀燕走訪大世紀農場體驗採收甜柿。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕走訪大世紀農場體驗採收雪梨。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕走訪大世紀農場，並聽取農民對農業的建言。（王文吉攝）

梨山正值甜柿、雪梨及蘋果產季，台中市長盧秀燕12日上午前往梨山聽取農民對農業的建言，並走訪大世紀農場體驗採果，藉此機會把梨山最好的農產品推薦給全國消費者，她表示，梨山地區海拔高達1600公尺，許多水果在天然條件生長下個個飽滿多汁。

盧秀燕採摘甜柿、雪梨，農民快手現削，她品嘗後大讚「水果大又甜，汁多且回甘！」並表示，梨山蘋果富含蜜，甜柿品種優良、個個鮮紅飽滿，雪梨汁多味美，綜合天然條件及農業局輔導和農民認真栽種之下，品質十分優良。

「多吃水果防疫保健康！」盧秀燕提到，台中市發展精緻農業，生產數量有限，土地也十分珍貴，在土地保育及水果栽種上格外用心，農民也積極進行改良讓品質更優化，給民眾有更多的選擇。年節將至，今年梨山產銷狀況良好，民眾在選購水果時可以特別留意是否來自台中梨山生產，品質絕對有保證。

農業局長蔡精強表示，梨山地區位處和平區東半部，海拔高達1600公尺，屬於溫帶氣候，是孕育高品質溫帶水果的重要產地，因日夜溫差大，可促進果實累積糖分，果樹生長在梨山高海拔地區，使果實生長速率慢、產期長，果實也更加密實香脆，主要盛產溫帶梨、水蜜桃、甜柿及蜜蘋果等。

農業局說明，為輔導梨山地區農產業發展，持續推廣農民使用國產有機質肥料，並輔導和平區農會舉辦水蜜桃、梨山茶評鑑活動，以及補助產業輔導相關計畫經費，包括生產國產優質梨穗供應平地地區高接梨使用、和平區原住民農業作物類生產設備設施改善及梨山茶產地證明標章等，持續提升農民栽培技術，提高農民收益，帶動和平區農產業發展。

此外，農業局也規劃辦理「農作物害蟲誘引劑區域防治工作」，增加東方果實蠅區域共同防治成效及減少農藥使用，達到減少害蟲密度、農藥減量及符合消費者對農產品安全高品質要求的目標。