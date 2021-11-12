桃園航空城計畫等了12年終於動工！優先搬遷區10個工程標案將陸續動工，12日於大園區前海軍基地舉行A1、A2、A3標開工典禮，代表航空城計畫正式進入實質開發階段。

桃園市長鄭文燦12日參加桃園航空城計畫區段徵收工程A1、A2、A3標開工典禮祈福儀式。（陳夢茹攝）

市長鄭文燦表示，面對面溝通讓市民從不了解到支持，等了12年這次要動工了，會要求市府團隊以居民權益為優先考量，並為國家級建設打好基礎，現已有許多國際級世界大廠與市府簽訂MOU，未來打算在航空城產專區、自由貿易區設廠落地生根。

桃園航空城規畫，北側將作為機場園區，60分貝線以北作為產專區、自由貿易區，捷運沿線則有商業區及住宅區。（陳夢茹翻攝）

「桃園航空城、亞洲矽谷計畫、前瞻基礎建設，這3支箭會改變桃園！」鄭文燦談及航空城內的規畫，他說，北側將作為機場園區，60分貝線以北作為產專區、自由貿易區，捷運沿線則有商業區及住宅區。

鄭文燦說，航空城內部分工程區域位於大園前海軍基地，隨處可見機堡、美軍協防時期留下來的美軍生活俱樂部、飛機棚場等設施，將結合航空城都市設計畫設古蹟保存區範圍，為維持原有基地紋理，將古蹟保存再利用成為文化公園或博物館，北側未來規畫為航空文化園區、南側有黑貓中隊園區。

工務局補充，航空城優先搬遷區區段徵收工程，分10個標案完成發包，其中區徵工程A1、A2及A3標開發面積約566公頃，市府受交通部民用航空局委託代辦工程，發包工程經費為161億元，預計2028年完工，將引進AI科技、生物醫療科技、國際物流、航空輔助及綠色能源等產業。

此外，為安置第3跑道範圍內的居民，市府表示，會信守先建後遷的承諾，受交通部民用航空局委託代為興建1100多戶安置住宅，配合拆遷戶安置規畫與期程，於適當位置闢建新學校讓學生就學可無縫接軌。