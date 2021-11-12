泰豐輪胎(2102)12日召開董事會，董事葛作亮在董事會指出，10月15日股臨會當天表決及董事長江慶興主持董事會都通過決議公開標售中壢廠土地，至今卻「決而不行」。葛作亮要求，董事長在11月20日以前展開標售土地作業，否則依法追訴，並呼籲獨董善盡監督之任，以免觸法。

12日的董事會上，葛作亮指出，獨董趙士懿、鄭富月對於中壢廠售地案公開招標的執行進度，也表示關注，獨董鄭富月支持葛作亮的發言，認為應該依照股臨會和上次董事會的決議，盡快辦理中壢廠土地公開招標作業。

葛作亮指出，10月13日南港和泰豐在智慧財產及商業法院達成調解，當時泰豐董事長仍是馬述健，雙方同意就「處分泰鑫、泰誠股權（或中壢廠土地），依同月15日召開的股臨會之決議執行。」

如果董事長執意違反股臨會及董事會決議，是不是先騙了商業法院，又利用股臨會及董事會製造一場騙局，再騙了股東？！

既然泰豐已於商業法院調解筆錄明示，應依該次股臨會決議辦理中壢廠土地，當天董事會也決議要處分中壢廠土地，葛作亮表示，為何至今未見說明處分進度？是否已詢價廠商處理公開招標事宜？預計何時提報董事會遴選招標廠商？所有售地時程應依股臨會及董事會決議，均應立即且明確向所有董事提出報告。

葛作亮指出，中壢廠的土地標售，如果延誤招標時程，導致買主無法依限完成市地重劃細部規劃，將造成潛在買主縮手，勢必導致泰豐蒙受重大損失，也違反股臨會決議託付董事會之任務，所有董事和獨董均可能因此涉犯證券交易法特別背信罪。

葛作亮表示，中壢廠標售案的所有前置作業皆已完備，董事會毫無延宕或窒礙難行之理由。葛作亮已在12日的董事會建議由原世邦魏理仕（CBRE）繼續辦理招標，或儘快重新遴選招標公司。