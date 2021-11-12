耶誔節倒數日曆近年超搶手，新光三越連續第4年以百貨通路號召彩妝、保養、香氛推出獨家商品，今年「金燦奇蹟倒數日曆」囊括29個品牌，首度以ESTEE LAUDER「小棕瓶」為主，搭配1款BOBBI BROWN卸妝油或YSL脣膏，共16款夯品，價值超過1萬元、售價2680元，19日起線上、線下同步開賣。

新光三越母親節後開始籌備「金燦奇蹟倒數日曆」，這回首次延攬3大品牌正貨，首推「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露20ml、1880元，搭配BOBBI BROWN沁透茉莉淨妝油200ml、1700元，共3580元；或搭每支1360元的YSL情挑誘光水脣膏，有純情蜜桃或誘惑漿果2款經典色可選，共3240元，光是買到2款正貨就物超所值，販促部協理彭緒箴表示，這次價值首度破萬元，售價約2.7折，共2000盒，比去年多100盒，單品數量和容量是歷年最多、CP值也最高。

除了3大正貨，還有CLARINS生命之葉保溼去角質霜、LANEIGE超修護睡美人晚安面膜、RMK水凝美肌粉霜、SHU UEMURA全能奇蹟金萃潔顏油、SUQQU晶采艷澤粉霜等明星商品。19日上午10時起可上新光三越APP精選優惠或電商平台skm online用skm pay搶購，也可到4家beautySTAGE美麗台實體店購買。

另，新光三越表示，美妝品牌倒數日曆皆為限量，3、4年前約在10月下旬推出，近年逐漸提早1至2周到10月上旬，今年像提早開賣的DIOR、SABON、LOCCITAN、JO MALONE皆秒殺，彭緒箴表示，購買後可一次試用各品牌的明星商品，加上耶誕限定包裝增添過節氣氛，價格超值很討客人開心。