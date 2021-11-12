2022面臨地方選舉，民進黨跨派系連署，村里長無給職，事務補助費21年未調整，修正「村里長事務補助費補助條例」，將21年未調整的事務補助費，由每月4萬5千元調高至5萬元，希望給予村里長更足夠的資源。

立委陳明文在臉書指出，里長的事務補助費21年未調整了，對很多地方的村里長而言負擔很大！

我們村里中各項大小事都要由村里長協助，不管是民政、衛政、警政、社政等等，這兩年又要協助相關疫情的防範，真的非常辛苦。

他表示，對村里長而言，雖然這個職務是無給職，領有每月四萬五千元事務補助費，但實際上來說往往入不敷出，常常要尋求各方資源或自掏腰包。

陳明文披露，他們發現自2000年法律明定45000元以來，整整21年這個費用從未調整過。物價和GDP倒是上漲很多，而多元的社會發展也造成村里服務大升級，相關人員的工作更加複雜。

陳明文強調，多位委員一同針對「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」提出修正法案，調整事務補助費至五萬元，今天提案已經正式一讀交付委員會審查，希望在未來能爭取大家的支持，讓村里長在推動各項工作時不再捉襟見肘，更多的資源，更好服務！