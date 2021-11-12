今年農曆春節將有大量民眾返台，全台各地防疫旅館出現一床難求窘境，雲林縣防疫旅館增到236間也供不應求，1月間訂房已全部額滿，11日起暫停預約。雲林縣衛生局呼籲，返台縣民若訂不到雲林的防疫旅館，可多加利用中央釋出的自費集中檢疫所床位。

雲林縣的防疫旅館房間原本168間，因應農曆春節返台人潮，再增加到236間但也秒殺告罄，雲林縣衛生局11日起暫緩預約縣內防疫旅館。

雲林縣衛生局長曾春美表示，236間防疫旅館目前已被「10加4」方案訂完，中央流行疫情指揮中心推出春節檢疫專案「7加7」方案，有無訂房者要改成「7加7」，必須逐一詢問盤點，預計11月24日重新開放系統，有空床就會釋出。

她說，本縣的防疫旅館有限，以設籍雲林縣的縣民或配偶優先，中央流行疫情指揮中心最近釋出6梯次共2萬1600床的集中檢疫所床位提供「7加7」方案者使用，民眾可以多加利用，北中南都有。

「7加7」方案指的是入境者需完整接種2劑疫苗滿14天，可前7天自費在集中檢疫所或防疫旅館檢疫，後7天返家檢疫，今年12月14日開始執行至明年2月14日。

曾春美表示，因應春節返鄉潮需要做核酸檢測（PCR）的人數暴增，雲林縣也擴充防疫計程車到6輛，原本只有2輛。