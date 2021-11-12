台北上海雙城論壇自2010年起舉辦，原訂今年6月舉辦，卻因疫情影響延宕至今，辦與不辦懸而未決，但台北市長柯文哲有意續辦，他12日證實活動將在12月中採視訊方式進行，同時會針對大熊貓照顧計畫等事項簽署3項瞭解備忘錄（MOU）。

柯文哲今赴北市議會答詢，市議員應曉薇詢問雙城論壇規畫，北市副市長蔡炳坤說，活動時間將落在12月中，形式以視訊為主。應隨即強調，該論壇有它的定位，台北市也不可能和上海簽和平協議，但必須做些實質規畫，不該流於形式，尤其兩岸和平問題使人憂慮。

柯文哲對此表示，論壇其實有很多實質工作要做，比方說大熊貓照顧計畫、兩邊青年新創事業的基地合作事項，甚至到運動員移地訓練，其實城市和城市之間，還是有很多牽連事項，這些都要簽瞭解備忘錄（MOU）。

蔡炳坤補充，其實在市政交流上，教育、文化、體育產業等，都有很多議題，每次論壇也會有簽署MOU的交流，籌備該論壇時也有與陸委會做過討論，他們還是持正向辦理為原則。