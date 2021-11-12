女星陳意涵出道多年，在戲劇方面有大量代表作品，包括《痞子英雄》、《閨蜜》和《比悲傷更悲傷的故事》等等，讓她在兩岸三地擁有高知名度，和導演許富翔結婚3年感情甜蜜，今年7月驚喜宣布懷上二寶，看起來相當幸福；陳意涵今（12）日滿39歲生日，她在微博曬出母子合照，首度曝光2歲萌兒超清晰正面，網友驚呼根本100%複製，「基因太強大」。

陳意涵當年因電視劇《痞子英雄》爆紅，之後影視作品邀約不斷，演技也曾獲得大大小小獎項肯定，外型甜美的她一直以來是許多人的女神，在認愛導演許富翔時，就讓不少人心碎；2018年宣布結婚喜訊後，隔年就生下寶貝兒子小初，今年7月又喜懷二胎，完全就是個超幸福人妻。

陳意涵2歲萌兒真面目首度曝光。(圖/ 摘自陳意涵微博)

2個多月前陳意涵曬自拍照，被網友發現暴瘦凸眼，身體狀況讓人擔憂，但傻大姊個性的她一點都不在意，還是大方展現素顏模樣，非常做自己；今日是陳意涵39歲生日，她也在微博發文，「一起初發，意起成長」，並附上多張和2歲兒子小初合照，首次曝光小初超萌的真面目，讓粉絲都超驚喜。

陳意涵PO出做瑜珈的照片，還有一張小初有樣學樣的萌照，還有母子在家互動笑開懷的溫馨照，都讓網友隔著螢幕都能感受到濃濃的幸福感，「小初真的跟妳小時候一模一樣，妳真的又生了個自己」、「小初完全是大發的親寶貝，運動能力完全有」、「兒子太可愛了」、「終於看到小初真面目，快被萌暈」。