霧峰百年媽祖廟南天宮，將於21日晚舉行「2021阿罩霧百年宮廟藝文饗宴」12日中市文化局長陳佳君（右6）、霧峰區長陳宗祈（右5）等，為活動拉開序幕。（黃國峰攝）

霧峰百年媽祖廟南天宮，將於21日舉行「2021阿罩霧百年宮廟藝文饗宴」，當天晚上請來明華園日字戲劇團演出歌仔戲《陰陽界錯中錯》，重溫早年村里民眾聚集廟埕觀看歌仔戲的熱鬧景象，並藉此讓民眾知悉南天宮百年歷史。

文化局長陳佳君指出，廟埕是常民文化的一環，包括工藝、傳統舞蹈，很多都在廟埕來呈現，這次疫情在媽祖的庇佑下，透過戴口罩、實聯制、保持社交距離等才能有效控制，本次活動才能順利進行，很開心能在百年的國定古蹟南天宮廟埕來辦理藝文饗宴，民眾要把握這樣難得的機會，來觀賞傳統戲曲的表演。

霧峰區長陳宗祈表示，這次是霧峰首次在百年宮廟前有明華園日字戲劇團的演出，而霧峰本身就是有文化歷史的人文之鄉，透過這樣的戲曲表演，帶給民眾多元的藝文饗宴，豐富民眾的藝文生活，並同時分享地方文化之美。

明華園日字戲劇團，帶來的《陰陽界錯中錯》劇情描述老樵夫一家人居於山嶺野屋之中與世無爭，日日砍柴扛到山下販售維生，這天路過山下酒館時巧遇地獄使者閻羅王與判官，接著發生一連串光怪陸離之等等，欲知下文，霧峰區公所，歡迎民眾21日當日晚來南天宮揭曉。

霧峰區公所也指出「2021台中購物節」活動至12月9日截止，天天抽五千，週週抽十萬，月月抽百萬，還有壓軸抽好宅，歡迎大家於110年11月21日（星期日）白天到霧峰光復新村、林家花園遊玩，晚上到南天宮看表演，除了看戲劇拿宣導品，還有機會抽中節能家電、腳踏車、樂器等多項好禮，歡迎攜家帶眷一起享受豐富的藝文活動。