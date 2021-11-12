伴隨油價成本支撐，加上剛需持穩推進，遠東區五大泛用樹脂拉回整理波動趨緩。其中，PVC、PS持平走堅，表現抗跌；PP、EAV小跌15美元；PE跌幅縮小，下滑40-50美元；ABS則下跌55美元。

分析師指出，相對當前石化上游原料乙烯、丙烯每噸1000-1160美元價格，報價1650美元的PVC及3210美元的EVA利差仍然豐收。另先前因大陸管控煤價導致漲勢暫歇的EG也出現反彈走勢。台塑(1301)、南亞(1303)、台聚(1304)、華夏(1305)、亞聚(1308)、聯成(1313)及東聯(1710)營運加分。

第四季亞洲9家輕裂廠安排歲修，合計年產801萬噸，影響乙烯供應減少89萬噸，下游衍生物配合停車或降產，市場供應減少。隨著南亞及東南亞地區疫苗接種覆蓋率逐步提升，疫情獲得控制，印度、孟加拉及越南等國陸續解封，工廠復工，激勵製造業復甦，有助第4季石化產品需求回升。

廠商表示，因應歐美感恩節及聖誕節、大陸「雙十一」與「雙十二」網路購物節各種民生消費需求，下游加工廠採購意願增加，加上PE/PP包裝材、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP家電用品等傳統需求旺季，且近期人民幣升值，大陸客戶進口成本降低，有利台廠銷售。

其中，EVA第四季為鞋材傳統旺季，且中國大陸光伏料需求強勁，亞洲又有2座EVA廠停車歲修，合計年產22萬噸，有利支撐EVA價格。

LLDPE第四季雖有100萬噸LLDPE新產開出，但步入農膜需求旺季，且孟加拉市場包裝膜料需求仍看好，預期價格持穩。

此外，大陸放寬能耗雙控政策，聚酯產能利用率回升。10月底華東港口EG庫存59萬噸，仍處於低水位。近期因大陸政府採取煤價干預措施，市場轉趨保守壓抑漲勢，但輕油價格高，成本面仍有支撐。