福容大飯店年度最後一檔線上旅展進入倒數階段，因推出享福卡會員購買聯合住宿券買10送1「再贈1」的史上最殺優惠，狠殺2.1折起，讓旅展總業績創下新高，目前已突破8000萬元，而現在跨年連假將近，福容聯合住宿券還以加購的方式在熱門的跨年夜入住，其中淡水漁人碼頭店、台中麗寶樂園店以雙雙在跨年夜交出滿房的好成績。

福容大飯店台北一館位於交通便利的台北市中心。（福容大飯店提供）

福容聯合住宿券優惠可以用加購的方式在熱門的跨年夜下榻飯店，像是前往清幽花蓮參加太平洋觀光節跨年演唱會、看太平洋日出，只要1張券加價1000元就能入住；若想住台北市市區，就近去欣賞台北101煙火，位於台北市中心的福容台北一館花2張券加價2000元即可入住豪華客房，步行即可抵達捷運站。

想參加桃園跨年晚會，1張券不必加價就可入住福容桃園店精緻客房；2張券加價1000元，即可入住福容桃園機捷A8店的豪華客房；而2張券加價2000元就可入住福容福隆店用絕美好視野迎接新年曙光，跨年當晚還能參加宴會廳跨年晚會。

福容大飯店在明年漲價前祭出線上旅展最後優惠，即日起至11月15日下午6點前都還能購買，「聯合住宿券」1套2萬6990元，免費註冊就能加入的享福卡會員可享買10送1「再贈1」，平均每張只要2249元；非會員或打統編購買則是10送1，平均1張2454元。顧客最愛的明星商品「連鎖餐券」則是買10送2、共8800元，平均1張733元，相當於52折起，即可選擇享用星級自助餐、日料、港點，或5套分店特色中式套餐。

此外，福容大飯店也專為享福卡會員推出多項好康活動，於線上旅展消費，登錄發票於享福卡會員APP，即可參加抽獎，有機會獲得環島任你遊住宿券、聯合住宿券等多種獎項。