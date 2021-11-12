台中市長盧秀燕參觀梨山家政班竹藝編織成果展。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕與梨山家政班成員合影。（王文吉攝）

台中市農業局輔導和平區農會辦理110年度林產產銷輔導竹藝編織研習課程，竹藝編織研習班成立迄今已9年。市長盧秀燕12日訪視梨山家政班竹藝編織成果展，對於農民（眷）在農忙時節閒暇之餘，利用時間努力學習編織技藝，她拋磚引玉親自購買給予充分支持與肯定。

盧秀燕表示，農業區有許多農民眷屬，他們除協助耕作採收外，手藝也非常好，市府農業局及農會推廣「農區家政班」計畫，讓農民及眷屬在農閒時，互相交流梨山地區當地竹藝編織、烹飪等傳統好手藝，透過家政班聯誼、唱歌跳舞等增進彼此感情。

「如獲珍寶！」盧秀燕提到，今天親自到家政班看到大家的成果相當好，自己都忍不住買了一對竹編的杯子，喝起茶來富有品味且環保乾淨。許多竹編、藤編等工藝等快失傳，但在老師的教導及家政班長的帶領、農會、農業局輔導努力下，讓更多家政班成員學習手藝，保留傳統文化，同時也能增加農業外的收入。

農業局長蔡精強表示，梨山家政班有15名班員，以小班制授課為主，為輔導農民（眷）第二專長並精進手工藝術技藝，由和平區農會梨山辦事處聘請專業竹編老師採用國產黑葉竹教授刮青、剖竹等基本基礎，繼而以剖制完成的竹片以十字編法、雙輪口編法等變化編法編織花器、茶盤等實用生活器皿。

蔡精強說，梨山家政班並透過多元教學方式教授結合拼布方式創新研製手提包、皮夾等精緻小物；並以量化客製的方式銷售，訓練農民（眷）第二專長並增進農民收益。