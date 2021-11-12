莫德納（Moderna）心肌炎的隱憂不斷擴大，除了此前有北歐國家停止年輕人接種外，德國、法國也相繼跟進；對此，莫德納周四（11日）回應，自家疫苗保護力、預防重症的效力，皆超過引發心肌炎的風險，但也坦言，30歲以下年輕男性出現心肌炎的案例，相較輝瑞要高出5倍。

《CNBC》報導，歐洲今年7月開放青少年接種莫德納疫苗，不過在心肌炎的隱憂擴大之下，芬蘭和瑞典等部分國家已經暫停30歲以下年輕施打。

莫德納醫療長伯頓（Paul Burton）周四表示，和接種輝瑞疫苗的人相比，莫德納疫苗30歲以下年輕男性接種者，引發心肌炎的案例相對較高。

伯頓援引法國12至29歲的男性數據顯示，在接種莫德納疫苗後，平均每10萬人就有13.3例心肌炎案例；而輝瑞疫苗則平均每10萬僅2.7例案例。

然而，儘管如此，伯頓也為莫德納辯護，表示無論是重症預防、突破感染案例，數據都要比嬌生、輝瑞疫苗來的優秀，同樣以平均每10萬人來看，接種莫德納疫苗的突破性感染案例為86例，而輝瑞則有135個。