來到冬季，許多人會有唇部乾燥困擾，THREE、瑰柏翠、童顏有機、曼秀雷敦共推出7款護唇產品，滋潤雙唇的同時，帶來氣味、色彩的療癒感，保養同時感受愉快心情。

▍1.THREE平衡SQ護唇膏D、平衡SQ護唇膏N

2款護唇膏滿足白天的保護或是夜晚的集中修護需求，添加茶花萃取精華、精油及優質的植物油複方調和，以極高密著度的膏體保護唇部，同時充分補足滋養潤澤。塗擦瞬間融化於雙唇，形成一層滋潤的保護膜，打造宛如邱比特之弓的完美唇型。不論是白天的活力、夜晚的沉靜，輕輕一抹也能瞬間轉換心情。

唇膏狀的為THREE平衡SQ護唇膏D，圓罐狀的為平衡SQ護唇膏N。（圖／品牌提供）

▍2.瑰柏翠伊芙琳玫瑰花瓣輕柔護唇膏

瑰柏翠伊芙琳玫瑰花瓣輕柔護唇膏賦予雙唇持久豐盈質感，這款護唇膏能深度滋潤乾燥雙唇，滋養配方結合狗牙薔薇果油、白池花籽油和維生素E，持續使用打造柔軟雙唇。使用時帶有淡淡的薄荷沁香，為日常增添一股清新氣息。

瑰柏翠伊芙琳玫瑰花瓣輕柔護唇膏。（圖／品牌提供）

▍3.童顏有機乳香撫紋潤唇精華

台灣天然有機保養品牌「童顏有機」推出全新「乳香撫紋潤唇精華」，打造全台首支乳香純素護唇保養品。以純素配方搭配童顏有機經典乳香複方精油為主要成分，植萃成分讓吸收力更加提升，強大的緊致、撫紋功效也滿足消費者在秋冬之際雙唇容易脫皮乾裂、產生唇紋的養護需求。其天然精油的香氣分子，也讓長期配戴口罩的口鼻沉浸在療癒與放鬆中，在保養同時感受愉快心情。

童顏有機乳香撫紋潤唇精華。（圖／品牌提供）

▍4.曼秀雷敦頂級濃潤柔霜潤唇膏

曼秀雷敦頂級濃潤柔霜潤唇膏平價又有足夠滋潤度，是許多台灣女生的愛用品，今年秋冬推出4款限定口味「微醺清酒、暖甜梅酒、薄荷蜜桃、薄荷巧克力」，除了帶給唇肌前所未有的極濃潤感受外，獨特的清酒、梅酒口味輕輕一抹就能散發出細膩而舒心的酒香，薄荷蜜桃、薄荷巧克力口味則是擁有清新而甜美的味道。

曼秀雷敦頂級濃潤柔霜潤唇膏清酒、梅酒限定口味。（圖／品牌提供）

曼秀雷敦頂級濃潤柔霜潤唇膏薄荷蜜桃、薄荷巧克力限定口味。（圖／品牌提供）

▍5.曼秀雷敦Magic Color粉漾變色潤唇膏

Magic Color粉漾變色潤唇膏擁有獨特溫感變色配方，根據唇溫變幻出最適合膚色的粉嫩色彩，全系列原有的3色「玫瑰粉、珊瑚橙、蜜桃粉」顏色粉嫩自然，輕輕一抹打造宛如天生般紅潤美唇。今年再推出絕美限定新色「星空粉」，保留了原先完美潤色的特點，再加上細緻的閃耀微粒，打造仙女般的耀眼唇妝。

曼秀雷敦Magic Color粉漾變色潤唇膏。（圖／品牌提供）

▍6.曼秀雷敦Lip Pure純淨植物潤唇膏小熊維尼限定款

Lip Pure純淨植物潤唇推出小熊維尼台灣限定款，濃潤的蜂蜜不僅是小熊維尼的最愛，注入於潤唇膏中，再加成溫和的天然植物精萃，一抹給予雙唇最純淨濃郁的修護養分。今年冬天，Lip Pure純淨植物潤唇膏換上維尼家族Q萌限定新裝，豐潤雙唇的同時更療癒你我的心。