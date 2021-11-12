疫情讓人慢下腳步，居家隔離、減少出門的生活，讓人回頭看自己的生活，各種收納與「斷捨離」的整理術也流行一時，但在「人生整理教練」廖文君看來，整理不是丟東西，而是找到人與物的關係，她說：「每一個整理，都只屬於當下的自己」。

2019年出了暢銷書《真正的整理，不是丟東西：物品是靈魂的碎片，整理是重生的過程》，廖文君試圖打破整理就是要斷捨離或極簡主義，她認為收納和整理不是「術」而是「學」，是生活中的禪學，每個動作都是在與內心對話。繼第一部書暢銷，今年她再推出《好命整理》，且分別從衣、鞋、包、床這四類物品的整理，重新建構自我價值。

廖文君指出，為何人生整理的第一堂課四個任務是衣、鞋、包、床？從自我延伸的角度來看四類物品的含義，「衣」是白天的自己；「鞋」是通往夢想的道路；「床」是夜晚的自己；「包」則是乘載夢想。

「當你靜下心來，會聽見物品的呢喃，它們在提醒著人類，那些無意識的行為，容納了因、包含了果。」廖文君指出人們總是運用外在的物件為自己貼標籤，但卻忽略了自己真正的需要，因此從穿搭到選用物件，她都希望人們看見自己當下的需要，配合自己內在的特質而找到相對應的物品，「因此沒有什麼樣的穿搭或整理是最好的或統一的標準，是要找到最適合自己的。」

有些人會問，過時、磨損的舊衣要立刻丟掉？或可當居家服？廖文君仍希望讀者問自己「你想保留這些過去的物品多久？」「你可以試著回到內在，仔細思考穿上這件衣服的真實感覺」她強調整理不只是外在的，更是要感知自己與物件的對應情感。

疫情讓人停下腳步整理自我和生活的同時，廖文君認為《好命整理》的打開方式不是急著找答案，而是等到靜心時，跟著書中的腳步梳理自己，慢慢前行。